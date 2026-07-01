recherche
Infos

Interview de Mick Jagger diffusée dans le 20 Heures de TF1 ce mercredi 1er juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 1 juillet 2026 248
Interview de Mick Jagger diffusée dans le 20 Heures de TF1 ce mercredi 1er juillet 2026

Ce mercredi 1er juillet 2026, TF1 diffusera dans le Journal de 20 Heures une interview de Mick Jagger qui s'est confié à Gilles Bouleau à l'occasion de la sortie du nouvel album des Rolling Stones.

À l’occasion de la sortie du nouvel album des , Mick Jagger s’est confié à Gilles Bouleau.

Bien plus qu’une simple rencontre, ce reportage propose une immersion sur les traces des Rolling Stones, du premier appartement où ils se sont rencontrés au studio londonien où ils ont enregistré leur premier disque.

Dans un échange rare, Mick Jagger revient sur ses projets, l’envie de scène qui l’anime toujours, les débuts du groupe et la place unique des Rolling Stones dans l’histoire du rock.

Une interview à découvrir ce soir, mercredi 1er juillet, dans le JT de 20H de Gilles Bouleau.

Le nouvel album des Rolling Stones "Foreign Tongues" sera disponible 10 juillet.

Dernière modification le mercredi, 01 juillet 2026 15:35
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mercredi 1er juillet 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mercredi 1er juillet 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

01 juillet 2026 - 15:43

Sur le même thème...

&quot;J'irai dormir chez vous&quot; aux Îles Kiribati vendredi 3 juillet 2026 sur RMC Story

"J'irai dormir chez vous" aux Îles Kiribati vendredi 3 juillet 2026 sur RMC Story

01 juillet 2026 - 14:19

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...