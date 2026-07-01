Interview de Mick Jagger diffusée dans le 20 Heures de TF1 ce mercredi 1er juillet 2026

Ce mercredi 1er juillet 2026, TF1 diffusera dans le Journal de 20 Heures une interview de Mick Jagger qui s'est confié à Gilles Bouleau à l'occasion de la sortie du nouvel album des Rolling Stones.

À l’occasion de la sortie du nouvel album des , Mick Jagger s’est confié à Gilles Bouleau.

Bien plus qu’une simple rencontre, ce reportage propose une immersion sur les traces des Rolling Stones, du premier appartement où ils se sont rencontrés au studio londonien où ils ont enregistré leur premier disque.

Dans un échange rare, Mick Jagger revient sur ses projets, l’envie de scène qui l’anime toujours, les débuts du groupe et la place unique des Rolling Stones dans l’histoire du rock.

Une interview à découvrir ce soir, mercredi 1er juillet, dans le JT de 20H de Gilles Bouleau.

Le nouvel album des Rolling Stones "Foreign Tongues" sera disponible 10 juillet.