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"20h30 le dimanche" avec Alain Souchon ce 19 juillet 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 juillet 2026 222
"20h30 le dimanche" avec Alain Souchon ce 19 juillet 2026 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le dimanche" ce 19 juillet 2026 dans la continuité du 20H de France 2, la rediffusion de « Souchon en famille » un document réalisé par Lucile Aimard, Félix Albert et Morgane Leproust.

"20h30 le dimanche" revient cette semaine sur l’homme qui se cache derrière la chanson « Allô maman bobo », emblématique de son répertoire. Quand, il y a 50 ans, Alain Souchon fait ses débuts, son personnage d’antihéros qui s’amuse de ses failles détonne. Homme enfant, il s’est emparé de sujets graves avec, toujours, une pointe de malice.

La famille Souchon, c'est aussi l’histoire d’un père qui a transmis sa passion pour la musique et l’écriture à ses fils, Pierre et Ours. Ensemble, ils ont composé son 15e album, « Âmes Fifties », sorti en 2019. C'est aussi avec eux qu’il est remonté sur scène, pour souffler le 27 mai 2024 ses 80 bougies.

Un reportage signé Lucile Aimard, Félix Albert et Morgane Leproust.

Dernière modification le dimanche, 19 juillet 2026 16:25
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