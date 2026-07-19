"Zone Interdite" mardi 21 juillet 2026 sur M6, sommaire du magazine

Mardi 21 juillet 2026 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un inédit de l'été du magazine "Zone Interdite" : « Côte d'Azur : ses secrets pour faire revenir les ultra-riches ».

Elle fait rêver le monde entier et en particulier les ultra-riches. Mais aujourd’hui, la Côte d’Azur a de sérieux concurrents un peu partout en Europe. Et elle doit composer sans les grandes fortunes russes qui l’ont désertée depuis la guerre en Ukraine.

Durant plusieurs mois, les équipes de Zone Interdite ont suivi ceux qui se battent pour réinventer cette destination mythique. Agents immobiliers, organisateurs de soirées, héritiers de la famille princière de Monaco… vous allez découvrir leurs secrets pour continuer à faire vivre la légende.

Sur la Côte, l’immobilier de luxe est en pleine mutation. Face à l’effondrement de la clientèle russe, les professionnels comme Amanda revoient leur stratégie. Installée à Cannes (Alpes-Maritimes) depuis plus de trente ans, cette agente immobilière incontournable a accepté de nous ouvrir exceptionnellement les portes de ses villas les plus confidentielles. À quelques kilomètres de là, à Nice, Marc et Kristin misent aujourd’hui sur une nouvelle clientèle pour faire vivre leur agence immobilière : les Américains font leur grand retour et achètent aujourd’hui en masse dans la région.

Sur la Riviera, l'excellence culinaire est devenue l'une des armes les plus redoutables pour attirer et retenir une clientèle internationale toujours plus exigeante. À Menton (Alpes-Maritimes), l’établissement triplement étoilé de Mauro Colagreco figure chaque année dans le classement des meilleurs restaurants du monde. Il s'apprête à célébrer cette année ses 20 ans avec un événement exceptionnel réunissant les plus grandes figures de la gastronomie mondiale.

De toutes les villes mythiques de la Côte d’Azur, Monaco est sans doute celle qui symbolise le mieux l’art de vivre de la Riviera. À 33 ans, Louis Ducruet y incarne le renouveau de la famille princière. Il est déterminé à faire rayonner le Rocher auprès des plus grandes fortunes mondiales, notamment à l'occasion du Grand Prix de F1, vitrine planétaire du luxe et du prestige. Monégasque d’adoption, Délia Noble mise, elle, sur une autre grande tradition pour séduire les ultra-riches : le mythique bal des Princes et Princesses. Elle y recrée un univers entre aristocratie et conte de fées, en hommage à son idole, la princesse Grace Kelly.

Se marier sur la Côte d’Azur, c’est le rêve de nombreux couples. Et certains viennent du monde entier pour le réaliser. Installée à Cannes, la société de Chrissy a fait des cérémonies de mariage hors-normes sa spécialité. Cette wedding-planneuse d’origine suédoise n’a pas son pareil pour dénicher des lieux d’exception, créer des décors somptueux et mettre au point des mises en scène millimétrées. Mais cet été, c’est une commande inhabituelle qui va l’occuper : un anniversaire géant organisé par un riche Anglais avec un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros, le plus élevé qu’on lui ait jamais confié.