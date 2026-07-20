"Télématin" mardi 21 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

Cédric Dandeville vous donne rendez-vous en direct sur France 2 mardi 21 juillet 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 21 juillet 2026 :

L'invitée du jour

Tatiana Giraud, directrice de recherche au CNRS, membre de l’Académie des sciences.

Les 4 vérités

Maud Bregeon, ministre déléguée en charge de l'Énergie, porte-parole du Gouvernement.

Culture

Aucun invité communiqué par la chaîne.