"Télématin" mardi 21 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mardi 21 juillet 2026 :
L'invitée du jour
Tatiana Giraud, directrice de recherche au CNRS, membre de l’Académie des sciences.
Les 4 vérités
Maud Bregeon, ministre déléguée en charge de l'Énergie, porte-parole du Gouvernement.
Culture
Aucun invité communiqué par la chaîne.