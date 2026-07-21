"Télématin" mercredi 22 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 22 juillet 2026 :
L'invité du jour
Clément Devilliers et Armand Foëx, réalisateurs du film « Un grand raccourci ».
Les 4 vérités
Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale et député de la Somme.
Culture
Aucun invité communiqué par la chaîne.