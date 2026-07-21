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"Télématin" mercredi 22 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 juillet 2026 341
"Télématin" mercredi 22 juillet 2026, les invités de Cédric Dandeville sur France 2

Cédric Dandeville vous donne rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 22 juillet 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 22 juillet 2026 :

L'invité du jour

Clément Devilliers et Armand Foëx, réalisateurs du film « Un grand raccourci ».

Les 4 vérités

Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale et député de la Somme.

Culture

Aucun invité communiqué par la chaîne.

Dernière modification le mardi, 21 juillet 2026 21:43
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