Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 22 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.
Du lundi au vendredi, Christophe Beaugrand et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.
Les invités reçus mercredi 22 juillet 2026 :
07:35 En toute franchise
Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.
09:15 L'interview du petit-déjeuner
Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.