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Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 22 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 juillet 2026 373
Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 22 juillet 2026, les invités de Christophe Beaugrand

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 06:55, Christophe Beaugrand présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Christophe Beaugrand et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus mercredi 22 juillet 2026 :

07:35 En toute franchise

Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

Dernière modification le mardi, 21 juillet 2026 21:44
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