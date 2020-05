“Complément d'Enquête” : « Covid-19, à qui profite la crise ? » jeudi 14 mai sur France 2

Jeudi 14 mai à 22:50 sur France 2, Jacques Cardoze vous proposera de suivre un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” qui s'intéressera à ceux pour qui la crise liée au Covid-19 profite.

Alors que la France entre en récession, certaines usines tournent à plein régime. Complément d’enquête sur ces patrons de l’agroalimentaire qui pourraient bien sortir gagnants de la crise. Chez les fabricants de biscuits ou de pâte à tartiner, les commandes explosent. Les employés sont sous pression pour assurer l’approvisionnement des supermarchés et réaliser un beau chiffre d’affaires. Mais lorsqu'on gagne beaucoup l’argent, peut-on en toute décence toucher les aides de l’Etat et bénéficier du chômage partiel ? Peut-on continuer à se verser de juteux dividendes ?

L’autre gagnant de la crise, c’est lui. Ennemi n°1 de l’environnement, honni par les écolos, le plastique fait son grand retour. Gants, visières de protection pour les soignants et les caissières, fioles de gel hydro-alcoolique, sacs de courses… il est partout ! En 1 mois, la production d’emballages alimentaires en plastique a augmenté de 20 %. En France et aux Etats-Unis, enquête sur les lobbyistes du plastique à usage unique qui vantent ses prétendues qualités hygiéniques et tentent de retarder la loi interdisant son utilisation. Le coronavirus nous fera-t-il renoncer à nos engagements pour la planète ?

Chaque guerre, chaque crise apporte son lot d’opportunistes et d’escrocs prêts à exploiter le malheur des autres. En Israël, deux Françaises ont été interpellées mi-avril. Elles usurpaient l’identité d’entreprises spécialisées dans la production de masques FFP2. Sur internet, l’hydroxychloroquine, le remède du professeur Raoult, se vend désormais 100 fois plus cher que son prix initial. De Tel-Aviv à Hyderabad en passant par le Dark Web, Complément d’enquête est parti sur la trace des profiteurs du Covid-19.