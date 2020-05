“C Politique” dimanche 17 mai : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Après huit semaines d'émissions en mode confinée, Karim Rissouli est de retour en direct et en plateau ce dimanche 17 mai sur France 5 avec Camille Girerd, Meriem Amellal, Thomas Snégaroff et Maxime Darquier. En duplex de Rome, Raphaël Tresani proposera sa lettre d'Italie. De 19.55 à 20.45, C politique, la suite revient également en direct.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50



Invités :

Gérald Bronner, sociologue, auteur de Déchéance de rationalité (Éditions Grasset)

Avec Sophie Partouche, substitut du procureur de la République à Nancy, spécialiste des violences conjugales.

La semaine politique de Félix Suffert-Lopez et Etienne Melou.

En Coulisses > Mulhouse : des élus à l’épreuve du déconfinement.

Dans cette grande épreuve du déconfinement, les élus locaux sont en première ligne.

C Politique nous emmène à Mulhouse située en zone rouge. Cette ville a été l'un des premiers foyers de la crise sanitaire. Aujourd’hui, elle doit faire face à une grave crise sociale. Reportage en coulisses et décryptage en plateau avec Camille Girerd.



Document réalisé par les équipe des Brut et de C Politique > Confinement, violences familiales à huis clos.

C politique s’intéresse à ce qui a été l’un des drames de ce confinement : les violences conjugales. Elle ont été renforcées par ce huis clos imposé pendant deux mois.

En plateau, Sophie Partouche, substitut du procureur à Nancy, se bat au quotidien dans son travail pour protéger les victimes de violences conjugales et pour essayer d’empêcher la récidive des hommes violents…

Reportage réalisé pendant les derniers jours de confinement, où les comparutions immédiates se sont enchaînées

RETOUR DE C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45

Avec Thierry Marx, chef cuisinier, entrepreneur, Julia de Funès, philosophe, autrice de "Ce qui changerait tout sans rien changer" (collection "Et Après" - Editions de l’observatoire) et Dominique Voynet, directrice de l’Agence Régionale de Santé de Mayotte.



La lettre d’Italie > Des sans-papiers régularisés pour sauver l’économie.

Depuis maintenant deux mois, Raphaël Tresanini, correspondant à Rome, nous donne des nouvelles de son pays face à la crise.

Il y a quelques semaines, il avait parlé de la situation difficile du monde agricole faute de main d’oeuvre pour la plupart des travailleurs clandestins. Cette semaine, le gouvernement vient de régulariser près de 600 000 travailleurs sans papiers.



Sur le Terrain > Mayotte : le département le plus pauvre de France face au virus.

Maxime Darquier nous emmène dans le dernier département français encore confiné, Mayotte, au coeur de l’Océan indien, à 8000 kilomètres de Paris. Un des départements les plus pauvres de France qui peine à enrayer l’épidémie de Coronavirus. En plateau, Dominique Voynet, ex-ministre de l’Environnement, directrice de l’Agence Régionale de Santé à Mayotte.



Le conseil de lecture de Thomas Snégaroff