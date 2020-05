“Echappées Belles” dans le Périgord, samedi 23 mai sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 16 mai à 20:50 sur France 5, un nouveau numéro du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine dans le Périgord .

Sarlat, Brantôme, Périgueux... En plus d'être l'une des régions les plus visitée du pays grâce à ses paysages et son patrimoine historique, le Périgord est aussi célèbre pour sa gourmandise : ici, la gastronomie est un véritable art de vivre.

C'est bien connu, c'est ici que règnent la truffe, la noix, ou encore le foi gras... Mais pas que ! Agriculteur ou artisan, chef professionnel ou amateur, vigneron ou passionné de cuisine médiévale, des Périgourdins de naissance ou d'adoption, sont prêts à accueillir Tiga dans sa nouvelle aventure. Cette balade l'emmène dans les quatre couleurs du Périgord, des cuisines des châteaux forts en passant par le marché de Sarlat jusqu'au coeur du vignoble de Monbazillac.

Les six zooms : La Dordogne, rivière mystérieuse / Caviar, l'autre Or noir du Périgord / Oie vs Canard, le match / La renaissance de Saint-Pierre-de-Frugie / Des fermes pas comme les autres / Le Périgord, territoire de chasse.