“Envoyé Spécial” : les reportages au sommaire jeudi 28 mai sur France 2

Jeudi 28 mai à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

« Le choix d'Envoyé Spécial » Des animaux dans la ville

C’est l’une des rares bonnes nouvelles du confinement : moins de bruit, moins de pollution, moins de trafic… La nature a très vite repris ses droits. Et comme par miracle, les animaux sont réapparus, pour le plus grand émerveillement des spécialistes qui les observent.

Envoyé Spécial a suivi nuit et jour ces passionnés pour découvrir des animaux dans un décor surréaliste : les chouettes hulottes, les renards et leurs renardeaux au cimetière du Père Lachaise, les hérons cendrés sur les bords de la Seine, les lapins dans le parc désert et silencieux du Château de Versailles tel que personne ne l’a jamais vu, les très discrètes chauves-souris nichées avenue Foch à Paris, sans compter tous les oiseaux dont le chant s’entend davantage désormais. Ces animaux n’avaient pas totalement disparu mais ils restaient discrets et fuyaient la pression humaine. A l’heure du déconfinement, leur laisserons-nous un peu plus de place ?

Un reportage de Vincent Steiger et Philippe Pichon avec Jaguanum.

« Et après » Mulhouse, retour à la vie

C’est une ville qui a particulièrement souffert et qui renaît : les équipes d’Envoyé Spécial sont retournées à Mulhouse voir ceux que le confinement brutal et la vague de l’épidémie avaient frappés de plein fouet.

Comme Guy, médecin à la retraite qui pratique toujours. Sa fille Gaëlle doit enfin prendre ses nouvelles fonctions aux urgences et ses petites-filles continuent l’école à la maison à cause du maintien de la fermeture des établissements scolaires. De leur côté, Yves et Françoise rouvrent leur restaurant familial dans le marché couvert avec des plats à emporter. Leur serveuse Anne, heureuse de retravailler, se demande ce qu’elle fera pour les vacances. Envoyé Spécial retrouve également Johnathan, l’hôtelier, et Claude, dans sa boutique de lingerie, qui attendent le retour des clients. Aujourd’hui, ils ont tous retrouvé le sourire malgré leur inquiétude.

Un reportage de Perrine Bonnet, Alice Gauvin et Romain Boutilly.

« L'enquête » Test à domicile

C’est l’un des outils pour empêcher le virus de se propager à nouveau et éviter ainsi une deuxième vague : des volontaires comme Camille se rendent au domicile de malades du coronavirus. Avec blouse, masques, gants et écouvillons, ils les testent et les informent en leur donnant des conseils pour s’isoler et protéger leurs proches. Cette méthode du « porte à porte » a fait ses preuves pour lutter contre le choléra en Haïti. Mais, nouvelle en France, elle réserve aux bénévoles quelques surprises…

Un reportage de Kristian Autain et Guillaume Marque.

ATTENTION : le sommaire du magazine peut évoluer en fonction de l'actualité.