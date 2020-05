“Dimanche en politique” : Bruno Lemaire invité de Francis Letellier ce 31 mai sur France 3

Dimanche 31 mai à 12:10 sur France 3, Francis Letellier vous proposera de suivre un nouveau numéro du magazine “Dimanche en politique”. En voici le sommaire et les invités.

Les nouvelles sont bonnes sur le plan sanitaire mais très inquiétantes sur le plan économique et social.

Alors un seul mot d’ordre à la tête de l’Etat, on accélère le déconfinement et on accélère la reprise économique. Récession historique pour le chef du gouvernement, situation comparable à la crise de 1929 pour le ministre de l’économie et des Finances.

Bruno Le Maire sera sur le plateau de Dimanche en politique face à Francis Letellier.

Quel plan de relance pour la France ?

Quelles priorités : santé, éducation ?

Quelles filières aidées : aéronautique, automobile ?

Où et comment refaire du made in France ?

Au moment où les cafés français rouvrent leurs portes, on se demandera qui paiera l’addition !

Avec les questions politiques de Nathalie Mauret du Groupe de presse EBRA.