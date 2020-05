“C l'hebdo” samedi 30 mai : sommaire & invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Samedi 30 mai à 19:00, Ali Baddou vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo” qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée.

J-3 : LA FRANCE LIBÉRÉE MAIS SURVEILLÉE

J-3 avant à ce qui ressemble beaucoup à un retour à la normale. C’est en tout cas ce qu’on pouvait se dire en écoutant le Premier ministre quand il faisait son discours avant-hier, et que pour une fois il annonçait de bonnes nouvelles. Et si c’était le début de la fin d’une histoire ?

Un invité fil rouge pour en parler. Le philosophe Raphaël Enthoven est l’invité de C L’Hebdo.

CRISE : VERS UNE RÉCESSION HISTORIQUE

Il y a eu donc de bonnes et de très mauvaises nouvelles cette semaine. L’épidémie recule, et il faut maintenant faire face à la crise économique et sociale. On commence à ressentir les premiers signes de la récession : explosion du chômage. La France des fins de mois difficiles. A quoi faut-il s’attendre ? Quel scénario pour éviter le pire ? Réponses avec l’un de nos grands économistes, Daniel Cohen.

LE PROFESSEUR RAOULT CONTRE-ATTAQUE

Une semaine marquée aussi par de nouveaux rebondissements dans ce qu’on peut maintenant appeler la polémique Didier Raoult. D’un côté le verdict de l’Organisation Mondiale de la Santé et d’une des plus grandes revues médicales. De l’autre, la contre-offensive médiatique d’un professeur qui refuse de s’avouer vaincu et qui en appelle à l’opinion. La directrice déléguée de la rédaction de L’Express, Anne Rosencher, l’a rencontré. Elle nous racontera les coulisses d’un entretien très musclé.

A partir de ce samedi à 20:00, “C l'hebdo la suite” revient !

OU PARTIR EN VACANCES CET ÉTÉ ?

Et puis les vacances. On peut enfin y penser. Comment s’y préparer ? Où partir cet été ? Rester en France ou partir à l’étranger ? Comment ne pas prendre de risques au moment de réserver ? Les conseils d’un spécialiste. Ces guides sont sans doute plus que jamais précieux, utiles. Philippe Gloaguen, le président du Guide du Routard, l'invité de C l'hebdo, la suite après 20H.