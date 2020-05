“C Politique” dimanche 31 mai : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 31 mai à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Toujours en partenariat avec le média digital Brut, Karim Rissouli et les chroniqueurs décryptent, de chez eux, l’actualité française et internationale de la semaine.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invités : Eric Fottorino, directeur du 1, de Zadig et de Légende, et Daniel Cohen, économiste.

J-2 avant la 2ème phase du déconfinement. Retour à une “vie presque normale qui nous permet de souffler après l’épreuve”, selon Edouard Philippe. Décryptage.

La semaine politique de Félix Suffert-Lopez et Etienne Melou.

Le dossier > La victoire de la France anti-système ?

Traversons nous un moment “anti système” ? Emergence du professeur Raoult, menace de l’humoriste Jean-Marie Bigard de se présenter en 2022, l’Elysée prend très au sérieux ces signaux et donne le sentiment de “chouchouter” cette France qui rejette la politique traditionnelle. Coup de projecteur sur ce phénomène et sur la stratégie ambigüe d’Emmanuel Macron pour le contrer.

Renault : les coulisses d’un bras de fer

Cette semaine a été marquée par la mobilisation pour essayer de sauver l’un des secteurs clés de l’industrie française, l’automobile, et notamment l’un de ses champions, le constructeur Renault. Un plan de relance ambitieux selon le ministre de l’économie Bruno Lemaire, qui nous a ouvert ses portes, largement insuffisant pour de nombreux sous traitants ou filiales. Reportage en coulisses et décryptage avec Camille Girerd.

Sur le Terrain > La grève des loyers.

Pour certains, payer le loyer est devenu impossible. Des locataires de Bagnolet ont donc pris une décision inédite : se mettre en grève et ne plus verser leur loyer ! Alors est-ce le signal d’un mouvement plus important à venir ? Maxime Darquier est allé les rencontrer, sur le terrain…

C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45

Avec Anne Sinclair, journaliste et écrivaine, « La Rafle des Notables » (éditions Grasset) et Vinciane Despret, philosophe des sciences et psychologue, « Habiter en oiseau » (éditions Actes Sud).

Anne Sinclair et la rafle des notables

Coup de projecteur sur un livre passionnant, un épisode méconnu de l’histoire de l’occupation de la France pendant la guerre. En s'intéressant au parcours de son grand-père, Anne Sinclair a découvert qu'il avait été déporté dans un camp à Compiègne en décembre 1941, en compagnie de 742 autres Juifs Français issus de la bourgeoisie parisienne. Une véritable enquête qu’elle nous raconte avec émotion.

Nos animaux sont-ils nos meilleurs ennemis ?

Et puis on se posera aussi une question : Les animaux sont-ils devenus nos meilleurs ennemis ? Ce virus d’origine animale qui a frappé l’homme nous pousse à redéfinir notre rapport complexe avec le monde animal. On en parle ce soir avec une experte, la philosophe des sciences et des animaux Vinciane Despret.

Magazine > Dauphins : la bataille de l’Atlantique

En Charente Maritime, une bataille faite rage entre pêcheurs et défenseurs des dauphins. Les dauphins communs, espèce protégée, de plus en plus souvent pris dans les mailles des filets des bateaux qui pêchent dans les eaux françaises. Depuis le début de l’année plus de 1 000 dauphins ont été retrouvés morts sur nos plages de la côte ouest. Ils seraient en réalité 10 fois plus à périr accidentellement en se prenant dans les filets des pêcheurs. A la Rochelle, des biologistes mènent l’enquête pour comprendre ce phénomène.

Le conseil de lecture de Thomas Snégaroff.