“Echappées Belles” : week-end sur la côte d'Albâtre, samedi 6 juin sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 6 juin à 20:50 sur France 5, un nouveau numéro du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine passer un wek-end sur la Côte d'Albâtre.

Tirant son nom de la couleur que les falaises de craie peuvent revêtir au plus près de la mer, la côte d'Albâtre est un vrai petit coin de paradis.

Longue de 130 kilomètres, du Havre au Tréport, en passant par Dieppe et Fécamp, elle est la plus grande côte de falaises d'Europe. Derrière l'aura incontestable que dégage l'aiguille d'Etretat, la région regorge de richesses agricoles uniques avec la culture du cresson et du blé dans l'arrière-pays, d'une histoire maritime unique en France avec des chantiers navals fécampois et le développement du Havre.

Tiga part à la rencontre de ceux et celles qui bénéficient et qui entretiennent l'ensemble des richesses de ce coin de Normandie.

Sujets : Les passionnés des falaises / Les villas de la côte d'Albâtre / Les hommes duport / La vallée du verre / Le lycée des métiers de la mer / Le débarquement raté de Dieppe.