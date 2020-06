“Stade 2” : les sujets diffusés dimanche 7 juin sur France 3

Dimanche 7 juin, la rédaction des sports de France Télévisions propose de suivre à partir de 20:05 sur France 3, un nouveau numéro du magazine “Stade 2”, présenté par Matthieu Lartot depuis le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Sports amateurs : en salle d'attente

Après plus de deux mois de fermeture, les clubs de sport amateurs rouvrent progressivement en zone verte et en zone orange. Les adhérents peuvent reprendre une activité physique mais n'échappent pas aux restrictions et mesures sanitaires strictes imposées.

Rugby Reprise sous surveillance

Les joueurs de rugby retrouvent peu à peu le chemin de l'entraînement en vue d'une prochaine reprise du championnat de France. Ce retour à l'activité physique se fait sous très haute surveillance pour ces athlètes qui n’ont jamais connu de coupure aussi longue. Un reportage de Cécile Grès dans les coulisses du Racing 92.

George Floyd : les sportifs lèvent le poing

Ces derniers jours, l'affaire George Floyd émeut à travers le monde entier y compris parmi les sportifs français. De nombreuses figures emblématiques dont Kylian Mbappé ont réagi au meurtre (à Minneapolis) de cet Américain de 46 ans. Une prise de position assez rare dans le monde du sport en France. Les mentalités sont-elles en train d’évoluer ? Les réseaux sociaux changent-ils la donne ?