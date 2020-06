“Des racines et des ailes” sur les chemins de Compostelle, ce mercredi 10 juin sur France 3 (vidéo)

A voir ou à revoir ce mercredi 10 juin à 21:05 sur France 3, un numéro du magazine “Des racines & des Ailes” qui nous emmène sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Sur les traces des marcheurs de Compostelle, nous sillonnerons quelques-unes des plus belles routes de France et d’Espagne déjà parcourues par les pèlerins du Moyen Âge. De Vézelay jusqu’à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, en passant par l’Aubrac et les Pyrénées, nous partirons dans les pas des 300.000 pèlerins qui, chaque année, quittent tout pour partir marcher quelques jours ou quelques mois.

Avec Fabienne Bodan, journaliste passionnée du chemin, nous survolerons d’abord la voie de Vézelay. C’est au-dessus des édifices religieux construits tout au long du chemin que l’on comprend l’histoire des pèlerins du Moyen Âge. Une histoire toujours vivante.

Juliette Lacoste accompagne les randonneurs qui n’ont jamais osé se lancer sur les chemins. Avec elle nous marcherons du Puy-en-Velay jusqu’aux paysages grandioses de l’Aubrac. Pour le groupe, les premiers jours seront difficiles mais chacun sera rapidement récompensé de ses efforts.

Au-dessus de l’Espagne, avec le géographe André Humbert, nous survolerons le Camino Francés. Les villages de Navarre et de Castille-et-León témoignent de la Reconquête espagnole.

Le long de la côte, les pèlerins peuvent aussi découvrir des splendeurs d’architecture. Dans la petite ville de Comillas, Antoni Gaudi a construit une incroyable maison de villégiature qui fait aujourd’hui la renommée de la région.

La récompense ultime se trouve au pied de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Qu’ils soient croyants ou non, les pèlerins peuvent ici admirer le spectacle de l’immense encensoir avant, parfois, d’affronter les tout derniers kilomètres jusqu’au cap Finisterre, en Galice. Le bout du chemin. La fin d’une aventure.