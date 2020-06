“Zone Interdite”, “Capital” et “Enquête Exclusive” vous accompagnent tout l'été sur M6

Dès le 1er juillet, vos magazines dominicaux “Zone Interdite”, “Capital” et “Enquête Exclusive” prennent leur quartier d'été sur M6 avec Ophélie Meunier, Julien Courbet et Bernard de la Villardière.

Le mercredi à 21:05 Zone Interdite

Découvrez comment les français vont vivre l’été particulier qui s’annonce...

Après 2 mois de confinement, les Français ont hâte de profiter d’un été en liberté ! Mais comment s’organiser durant ces vacances si particulières ? Où partir pour profiter des plus belles régions en France et en Europe ? Quels types de séjours les Français vont-ils privilégier ? Zone Interdite vous fait découvrir leurs vacances favorites en France et en Europe pour cet été.

Le dimanche à 21:05 Capital

Découvrez comment les profesionnels relancent leur business

Cet été, Capital a bouleversé sa programmation pour consacrer plusieurs numéros à ces professionnels qui se démènent pour relancer leur business. Entre inquiétudes et motivation, ils misent tout sur la période estivale. Cet été, ils ne vont pas jouer leur saison mais leur survie...

Le dimanche à 23:10 Enquête Exclusive

De grands reportages à l’étranger pour mieux découvrir et décrypter le monde

Cet été, Bernard de la Villardière et les équipes d’Enquête Exclusive vous proposeront de grands reportages pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. De Ibiza, l’île aux deux visages, qui attire 3 millions de touristes chaque été, mais qui aussi une île préservée méconnue et paradisiaque, à la République Centrafricaine, cette ancienne colonie française en plein chaos, en passant par un grand document inédit et très émouvant en mer Méditerranée sur la crise migratoire, ce sont des thématiques passionnantes qui rythmeront votre été !