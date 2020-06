“Rencontres à XV” : Deux numéros à suivre sur France 2 dimanche 28 juin et dimanche 5 juillet

France 2 propose de suivre à partir de 07:45, ce dimanche 29 juin et dimanche 5 juillet, deux numéros exceptionnels de 40 minutes de “Rencontres à XV”. Pour ces rendez-vous inédits, le magazine qui couvre l'actualité de tous les rugbys, revient largement sur la saison (2019-2020) des clubs amateurs et professionnels, impactés par la crise sanitaire.

Au programme de ces deux émissions, de nombreux reportages et portraits (tournés pendant cette période particulière) avec notamment :

Dimanche 28 juin à 07:45 sur France 2

Un entretien exceptionnel avec l'entraîneur et le manager des Bleus : Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, qui font le bilan de la saison et abordent les perspectives à venir pour l'équipe de France. Puis, direction Colomiers, à la rencontre du club leader de la Pro D2, frustré de cette saison blanche.

Dimanche 5 juillet à 07:45 sur France 2

Jean Abeilhou et toute son équipe suivent le Racing 92 dans son protocole de reprise et dans sa préparation pour la saison prochaine. A l'occasion des vingt-cinq ans de la Coupe d'Europe, Rencontres à XV retrouve, pour ce dernier programme de la saison, les premiers vainqueurs de cette compétition, Christophe Deylaud et Jérôme Cazalbou du Stade Toulousain.