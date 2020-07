Méditerranée : le nouveau cimetière des réfugiés, dimanche 5 juillet dans “Enquête Exclusive” sur M6 (vidéo)

Ce dimanche 5 juillet à 23:10, Bernard de la Villardière vous proposera de suivre un inédt de l'été du magazine “Enquête Exclusive” qui propose cette semaine un documentaire sur crise migratoire en Méditerranée qui, ces dernières semaines, a franchi un nouveau cap.

Depuis l'annonce par la Turquie de l'ouverture de ses frontières avec l'Union européenne, de nouveaux réfugiés tentent chaque jour de rejoindre les îles grecques de la Mer Egée, dont celle de Lesbos. Un afflux qui a doublé depuis le début du mois de mars et une catastrophe humanitaire devenue incontrôlable en Méditerranée.

Car, si d'un côté, des migrants tentent de rejoindre la Grèce, de l'autre côté de la Méditerranée des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants fuient la Libye pour l'Italie, prêts à prendre la mer au péril de leur vie. La mer Méditerranée est devenue un cimetière.

Au cours des six dernières années, selon les chiffres officiels, près de 16 000 personnes sont mortes ou ont disparu au large des côtes libyennes. Une traversée encore plus périlleuse depuis que les opérations de sauvetage en mer ont été confiées aux autorités libyennes avec l'aval tacite de Bruxelles. L'Europe dépense ainsi des millions d'euros pour financer des garde-côtes libyens qui se transforment parfois en marchands d'êtres humains.

Pour combattre cette tragédie, des organisations humanitaires spécialisées dans le sauvetage prennent la mer ou survolent la zone. Accusées de favoriser l'immigration clandestine en Europe, ces ONG sont la cible de nombreuses procédures judiciaires et administratives qui entravent leur mission. À bord du navire de SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, dans les airs à bord du Colibri, les équipes d'Enquête Exclusive les ont suivies pendant plusieurs semaines et avons partagé le quotidien de ces humanitaires, dont certains Français, qui prennent tous les risques pour porter secours à ces migrants abandonnés de tous.

Les équipes d'Enquête Exclusive ont également enquêté sur les deux rives de la Méditerranée. En Libye, où la guerre civile fait rage, les migrants sont victimes d'un système tortionnaire et esclavagiste. les équipes d'Enquête Exclusive ont pu pénétrer dans l'un des centres de détentions les plus redoutés du pays, celui de Zawiyah, près de Tripoli. Tortures, viols et exactions y sont la règle. Une barbarie que les migrants veulent fuir coûte que coûte.