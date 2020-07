“Echappées Belles” en Tunisie, le soleil de la Méditerranée, samedi 11 juillet sur France 5 (vidéo)

A suivre ce samedi 11 juillet à 20:50 sur France 5, un nouveau numéro du magazine “Echappées Belles” qui nous emmène cette semaine en Tunisie avec Jérôme Pitorin.

Après bien des années troublées, la Tunisie revient vers sa quiétude d'autrefois, et retrouve le sourire : associations, familles, expatriés, natifs, jeunes comme moins jeunes... tous œuvrent au quotidien pour aider le pays à se relever, et ça marche : les visiteurs reviennent de plusen plus nombreux ! Tout cela grâce à la volonté d'un pays de prouver qu'il n'a rien perdu de sa superbe, et a toujours conservé sa véritable identité.

Dans la médina de Tunis, à Tataouine au cœur du désert, dans les eaux de la Méditerranée à Bizerte... et sous les airs rythmés du malouf, Jérôme Pitorin s'apprête à vivre un voyage auprès de Tunisiens solidaires, viscéralement tournés vers le renouveau et l'avenir de leur pays...

Sujets : L'écoTunisie / La Tunisie au féminin / Immersion sur les îles Kerkennah / La revanche de l'artisanat kitch / Tunisie la romaine / Au sud, il y a les chameliers.

Sujets : Le mistral, le vent qui rend fou / L'ail de Piolenc / La reconversion de monuments religieux / Les sports "pleine nature" / Les gens du Rhône / Le festival d'Avignon.