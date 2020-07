Super loto : quand l'Amérique touche le jackpot, dimanche 19 juillet dans “Enquête Exclusive” sur M6 (vidéo)

Ce dimanche 19 juillet à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous aux États-Unis pour un nouveau numéro du magazine “Enquête Exclusive” qui sera consacré au Super Loto américain.

Aux États-Unis, la loterie est une institution : 80 milliards de tickets de loto et de jeux à gratter sont vendus chaque année ! Et les gains peuvent être spectaculaires. En 2018, le ticket gagnant du Powerball, le loto le plus populaire dans le pays, a atteint la somme record de 1,5 milliard de dollars. Dans l'Amérique de Trump, les dollars tombés du ciel font fantasmer tout le pays. Et nombreux sont ceux qui tirent le gros lot.

David et Erica ont gagné 62 millions de dollars. Modestes travailleurs du Nebraska, ils cumulaient jusque-là plusieurs jobs pour s'en sortir. Aujourd'hui, ils sont les plus riches de leur comté. Ils se sont offerts une immense villa avec piscine high-tech, des dizaines de voitures et un terrain de chasse de plusieurs centaines d'hectares, mais David et Erica, qui veulent garder les pieds sur terre, se définissent avant tout comme des « ploucs millionnaires ». Hors de question pour eux que leur fortune les coupe de leurs amis et de leur famille.

Jack, lui, a décroché la corne d'abondance. Avec son père et son frère, ils ont gagné au « Cash for Life » et empochent chacun 10 000 dollars par mois quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de leurs jours. Jack a aussitôt quitté son boulot d'infirmier et profite désormais de sa vie de « joyeux retraité ». Golf, virées entre copains et fêtes quotidiennes dans sa piscine et toujours accompagné de jolies jeunes femmes. Ses parents sont inquiets, ils aimeraient que leur fils reprenne une vie normale et arrête de flamber.

Ces dollars tombés du ciel peuvent très vite faire tourner les têtes. Un tiers des gagnants finissent d'ailleurs ruinés. Il y a même une expression pour désigner ce phénomène : la « Lottery curse », la malédiction du loto. En 4 ans, Daniel a dilapidé les 5 millions de dollars qu'il avait gagnés, avant de finir en prison pour trafic de drogue.

Tim, lui, a gagné 14 millions de dollars il y a 20 ans. Il a décidé de partir en croisade contre les dangers du loto. Il a monté une chaîne YouTube pour faire témoigner d'autres gagnants qui donnent des conseils pour éviter de dilapider leur argent.

Quels sont les secrets et la face cachée de cette industrie qui fait palpiter l'Amérique ? À quoi ressemble la nouvelle vie de ces gagnants que tout le monde envie ? Et qui sont ceux qui ont tout perdu ?

Enquête sur l'Amérique qui décroche le jackpot, pour le meilleur ou pour le pire.