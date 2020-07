“Zone Interdite” en Croatie où les Français se font une place au soleil, mercredi 29 juillet sur M6 (vidéo)

Mercredi 29 juillet à 21:05, Ophélie Meunier vous proposera de suivre sur M6 un nouvel inédit de l'été du magazine “Zone Interdite” qui vous dévoilera les coins secrets et les bons plans en Croatie.

Eaux turquoises, petits prix et patrimoine culturel exceptionnel, de plus en plus de Français choisissent la Croatie pour partir en vacances. Et certains s'y installent, ouvrant hôtels ou agences de voyage.

Peu touché par la Covid-19, le pays a très vite rouvert ses frontières aux touristes. Les équipes de Zone Interdite vous dévoilent les coins secrets, les bons plans mais aussi les petits pièges de cette destination très prisée.

Pour leur première fois en Croatie, Mickaël, Laetitia et leurs deux enfants ont fait le trajet en voiture depuis la région lyonnaise. La famille a choisi de s'installer en bord de mer dans un camping 4 étoiles et c'est une bonne surprise ! Tente de 25 m² tout-confort et équipements sanitaires impeccables : une semaine de camping les pieds dans l'eau leur revient à 800 euros pour la semaine. Dans ce pays, le coût de la vie est environ 30% moins cher qu'en France, un argument décisif pour ce père de famille pizzaïolo qui fait attention à son budget.

Mathieu, lui, mise sur le très haut de gamme. Il a vendu son restaurant à Paris pour ouvrir avec sa sœur un hôtel design dans une crique aux eaux cristallines sur l'île de Hvar. Farniente sur la plage, poissons pêchés presque devant les clients, huile d'olive locale, ses hôtes privilégiés profitent à fond des trésors naturels du pays.

Guylaine a quitté sa Bretagne par amour pour un Croate. Aujourd'hui, c'est en plein air dans une ruelle typique de Pakostane qu'elle installe tous les matins le bureau de son agence de voyage baptisée « Une Bretonne en Croatie ». Avec sa fille âgée de 17 ans, elles proposent excursions en bateau, locations chez l'habitant, une véritable mine de bons plans.

Avec l'explosion du tourisme, mieux vaut être bien renseigné pour éviter les mauvaises surprises : sites naturels bondés, accès aux remparts de Dubrovnik devenus payants, nous suivrons l'enquêteur d'un célèbre guide touristique français : hôtels, restaurants, il passe au crible la destination. Et il est sans pitié !