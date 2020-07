“Tout le Sport” fera sa rentrée le 10 août sur France 3 avec Fabien Lévêque & Matthieu Lartot

“Tout le Sport”, le magazine sportif le plus regardé du PAF fait sa rentrée sur France 3, le lundi 10 août. Du lundi au samedi à 20:45 retrouvez toutes les actualités sportives.

Pour cette nouvelle saison, le rendez-vous quotidien de France Télévisions valorisera largement le démarrage de la saison cycliste avec le Critérium du Dauphiné Libéré, la Bretagne Classic, le Championnat de France sur route et, bien sûr, la 107e édition du Tour de France. Il couvrira aussi les coulisses de la préparation de Roland-Garros 2020 qui débutera le 27 septembre.

Tout le Sport poursuivra également son objectif de mettre en avant la préparation des sportifs aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021.



Présentation : Fabien Lévêque du lundi au jeudi, et Matthieu Lartot le vendredi et le samedi.