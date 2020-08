“Recherche apparement ou maison” : spéciale « Bord de mer » avec Stéphane Plaza le 25 août sur M6

Mardi 25 août à 21:05, afin de prolonger les vacances, Stéphane Plaza vous proposera une spéciale « Bord de mer » de “Recherche apparement ou maison”.

Et si on partait au bord de la mer ? Sans conteste l'une des destinations préférées des Français pour les vacances ! Du charme des plages bretonnes à l'eau turquoise de l'île de beauté en passant par la douceur de la Méditerranée, nos 3 experts en immobilier vont explorer ces régions tournées vers la grande bleue ! Installez-vous bien sous votre parasol pour profiter au mieux de ces recherches ensoleillées…

Tout d'abord direction la Corse avec Laurette et Dominique !

Laurette, 60 ans, est agent commercial, et Dominique, 60 ans également, est directeur commercial. Ensemble ils ont eu 3 enfants. Ils vivent à Colmar, actuellement en location, puisqu'ils ont vendu très rapidement leur maison familiale et qu'ils ne parviennent pas à trouver le bien de leurs rêves... Et ce bien, c'est une petite maison à des kilomètres de l'Alsace, en Corse, près d'Ajaccio, où vivent leurs enfants et petits-enfants.

Depuis 17 ans, ils font des allers-retours pour se rapprocher de leur famille et chaque départ de l'île de beauté est un déchirement. A l'approche de la retraite, ils ont donc décidé de s'installer définitivement là-bas. Mais après 1 an de recherche, ils n'ont toujours pas trouvé de maison, et commencent à désespérer…

Stéphane Plaza va leur venir en aide, s'immerger dans la culture corse et étudier le marché immobilier local. Va-t-il trouver la maison tant attendue qui rendra toute la famille heureuse ?

Puis nous irons en Bretagne avec la famille d'Edouard et Bérengère…

Édouard, 36 ans, Bérengère, 37 ans, et leurs 4 enfants, Foucault, 12 ans, Aliénor, 9 ans, Ysance, 7 ans, et Roch, 2 ans, vivent en location à Vannes, en Bretagne. Édouard est directeur commercial d'une compagnie d'assurance et il est souvent en déplacement. Bérengère, quant à elle, est sage-femme libérale. Si Bérengère et Édouard ont très envie d'installer leur famille durablement à Vannes, c'est parce que depuis qu'ils se sont rencontrés, ils n'ont pas arrêté de déménager ! Après quatre biens achetés et revendus, le couple espère bien que le cinquième sera le dernier ! Mais depuis plus d'un an de recherche, ils ne trouvent pas leur bonheur…

Agnès Bardoux, experte bretonne qui dirige 2 agences dans la région de Saint-Malo et possède un solide réseau dans toute la région, va leur venir en aide et se lancer dans la recherche de cette maison familiale ! Va-t-elle trouver ce bien rare ?

Avant de retrouver Amandine sur la Côte d'Azur…

Amandine, 29 ans, est infirmière en salle de réveil. Elle est née et a grandi à Mandelieu dans les Alpes-Maritimes, ville qu'elle ne quitterait pour rien au monde. À presque 30 ans, Amandine vit toujours chez ses parents, mais elle s'est enfin décidée à acheter son propre appartement. C'est une recherche très importante pour elle, elle va prendre son envol et a vraiment besoin d'être accompagnée.

Thibault Chanel va lui servir de guide et l'aider à trouver cet appartement. Va-t-il dénicher la perle rare qui aidera Amandine à prendre son indépendance tout en restant près de chez ses parents ?