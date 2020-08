Cyril Hanouna fera sa rentrée le 31 août sur C8 avec 3 émissions en direct

Dès le 31 août, Cyril Hanouna est de retour en direct sur C8. 3 émissions, 3 bandes, plus de 3H de direct ! Pour cette rentrée Cyril Hanouna c’est 3 fois plus de plaisir !

À 17:45 “Balance ton post !”

Ce sera 100% débat. Rokhaya Diallo, Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer et d’autres éditorialistes rejoindront Raquel Garrido, Laurence Sailliet, Christine Kelly, Karim Zéribi, Éric Naulleau, Bernard Laporte et Yann Moix. Actualité politique, sociale, Cyril et ses chroniqueurs vous diront tout, sans concessions.

À 18:45 “Touche pas à mon poste”

Cette année une émission 100% médias, 100% darka ! De nouveaux chroniqueurs viennent agrandir la famille de TPMP ! pour cette 11e saison placée sous le signe de la folie !

À 20:15 “À prendre ou à laisser”

Troisième émission, et troisième bande, vous avez rendez-vous avec Cyril, le banquier, et tous les candidats du jeu “À prendre ou à laisser”. Tension, suspense, pleurs, rires, votre nouvelle famille vous attend tous les soirs sur C8.

Alors êtes-vous prêts pour 3 fois plus de plaisir ? 3 fois plus de rire ? 3 fois plus de débat ? 3 fois plus de direct ?

La rentrée 100% Hanouna c’est le 31 août à 17:45, en direct sur C8 !