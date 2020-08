“Enquête sous haute tension” avec le GIGN de Dijon, mercredi 2 septembre sur C8

Gang de cambrioleurs, forcenés, trafiquants de drogue : Carole Rousseau vous proposera dès le mercredi 2 septembre à 21:15, des numéros inédits du magazine “Enquête sous haute tension” tournés auprès du GIGN de Dijon.

Quand il faut neutraliser un terroriste, interpeller un caïd du grand banditisme ou un forcené pris d’un coup de folie, ce sont eux qu’on envoie en première ligne : les hommes des six antennes du GIGN en province. Des gendarmes d’élite, surentraînés et rompus aux missions les plus dangereuses. Toujours cagoulés, ils doivent faire face aux pires délinquants.

Pendant trois mois, les équipes du magazine “Enquête sous haute tension” ont partagé le quotidien de l’antenne de Dijon en Bourgogne, l’une des plus actives du pays avec en moyenne une opération à haut risque par semaine. Ces trente militaires sont prêts à passer à l’action, en moins d’une demi-heure, dans tout l’Est de la France.

Interpellations musclées, filatures discrètes, entraînements de choc et matériel de pointe, vous allez découvrir cette unité très secrète, rarement filmée, au coeur de ses interventions.