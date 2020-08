Rentrée de “C Politique” le 6 septembre sur France 5 : voici toutes les nouveautés

Karim Rissouli et son équipe font leur retour pour une nouvelle version de “C Politique” en direct le dimanche 6 septembre à partir de 18:35 sur France 5 pour 2 heures 30 d’interview et de reportages.

Pour cette 5ème saison, la bande de C Pol se renouvelle avec l’arrivée de trois nouveaux visages féminins pour raconter et analyser le monde qui nous entoure. En plateau avec des intellectuel(le)s mais aussi avec des citoyen(ne)s, actrices et acteurs de l’actualité qui interrogent notre époque et veulent transformer notre société

Une rentrée politique riche et déterminante

Dans un contexte sanitaire toujours instable comment Emmanuel Macron va parvenir à relancer l’économie et rassurer une société française déjà très fracturée ?

A quelques semaines d’une élection historique, les Etats-Unis vont-ils tourner la page Donald Trump ? Alors que les tensions géopolitiques se multiplient à nos portes, comment l’Europe peut encore faire entendre sa voix ?

Face à une crise écologique et environnementale sans précédent, qui sont les nouveaux activistes et intellectuels qui veulent changer notre rapport à la nature et au vivant ?

Pour cette nouvelle saison, C Politique continuera d’analyser et de décrypter tous les enjeux du moment !

Nouveaux visages et nouvelles rubriques

Camille Vigogne Le Coat (politique française), Anelise Borges (actualités internationales), et Laure Pollez (enquête) rejoignent Karim Rissouli et Thomas Snégaroff.

Camille Vigogne Le Coat est reporter politique à l'Express, spécialiste de la droite et de l’extrême droite. Coulisses, portraits, analyses… Elle décryptera les enjeux de la fin du quinquennat et de l’élection présidentielle qui se prépare.

Anelise Borges est grande reporter brésilienne pour Euronews, spécialiste de l'Europe et du Proche-Orient. Habituée des zones de guerre, elle décryptera l'actualité internationale, s'intéressera aux figures montantes du pouvoir et des mouvements de contestation qui secouent le monde.

Laure Pollez, ex-reporter du magazine Complément d'enquête, ira « sur le terrain » enquêter sur des sujets sociaux, économiques mais aussi sur les grands enjeux environnementaux qui bouleversent notre quotidien.

Nouveau rendez-vous : le « 1/4 heure américain » de l’historien Thomas Snégaroff nous plongera dans la campagne américaine à quelques semaines de l’élection et du duel décisif entre Donald Trump et de Joe Biden.

Programmes politiques, débats d’idées… Thomas Snégarrof analysera les enjeux d’une élection historique pour la première puissance mondiale.

Des émissions spéciales

Pour cette nouvelle saison, C Politique continuera de proposer des émissions spéciales à 18:35 consacrées à un enjeu du moment.

Le Mag Brut / C Pol

Pour cette rentrée 2020, C Politique poursuit son partenariat avec le média Brut en proposant un nouveau rendez-vous à 20:30 : le magazine Brut / C Pol, un reportage en immersion de 10 minutes réalisé par les équipes de reporters des deux rédactions.

C Politique de 18:35 à 19:50

Karim Rissouli, entouré de Camille Vigogne Le Coat, Thomas Snégaroff, Anelise Borges et Laure Pollez propose de revenir sur les temps forts de l'actualité en présence d'un invité fil rouge.

C Politique, la suite de 19:55 À 20:45

