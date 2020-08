“Tout compte fait” : « Des vacances originales et écolos ! », samedi 22 août sur France 2

Le magazine “Tout compte fait” effectue sa rentrée ce samedi 22 août à 14:00 sur France 2 avec Julian Bugier. Au sommaire cette semaine, deux reportages sur des vacances originales et écolos.

L'offensive d'Airbnb dans les activités touristiques

Visiter Paris en deux chevaux, descendre à la nage les rapides des gorges du Verdon ou apprendre à faire un sac à main en quatre heures. Ce sont quelques-unes des activités que propose dorénavant Airbnb en plus des offres de logements. Il y en a déjà 4000 dans le monde et 2000 en France! Une manière pour le géant californien d'augmenter son chiffre d'affaires car la plateforme prélève à chaque fois une commission sur ces expériences facturées en moyenne 30 euros. Qui se cache derrière ces activités parfois très originales? Valent-elles toujours le coup d'être vécues? Et quelles sont les victimes collatérales du nouveau terrain de jeu de l’ogre Airbnb ?

Une enquête de Valentine Bossi-Bay.

Que valent les villages vacances écolos ?

Avoir un impact écologique minimum pendant vos vacances et apprendre en plus à consommer autrement ? C'est la promesse de plus en plus de villages vacances qui s'affichent plus verts que verts ! Sur ce marché, il y a les nombreux hébergements des groupes Huttopia ou Slow Village mais également une myriade d'autres acteurs plus modestes. Des lieux de vacances où l'aquagym et le ski nautique sont remplacés par des opérations de nettoyage des plages ou des ateliers de fabrication de cosmétiques bio...Comment sont conçus ces lieux de villégiature écolos? Pour faire le bon choix dans ce secteur très à la mode, comment déjouer les pièges du marketing "green" ?

Une enquête de Julie Goron.