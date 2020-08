Inédit de “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza mardi 25 août sur M6

Mardi 25 août à 21:05, M6 vous proposera un nouvel inédit du magazine “Recherche appartement ou maison” avec Stéphane Plaza.

Jeanne, 27 ans, est chef de produit dans le chocolat et Sylvain, 29 ans, est cheminot. Ils sont ensemble depuis 11 ans, sont tous les deux originaires de Marseille et se sont installés à Paris dans le XIe arrondissement pour des raisons professionnelles. Ils vivent dans un bel appartement, mais qui appartient à la mère de Jeanne, qui vit dans le Sud et vient régulièrement à Paris. Jeanne et Sylvain se retrouvent alors sur le canapé ! Aujourd'hui, ils aimeraient prendre leur indépendance et investir dans leur premier appartement. Cela fait plusieurs mois que le couple est en recherche, mais ils ne trouvent rien à leur goût. Stéphane Plaza va leur venir en aide, va-t-il trouver leur bonheur ?

Estelle, 41 ans, est éducatrice de jeunes enfants et Anthony, 43 ans, est médecin du sport. Ils ont 2 enfants, de 5 et 3 ans. Ils sont propriétaires d'un appartement à Lyon mais se sentent étouffés, ils rêvent d'une maison avec jardin ! Ils veulent se rapprocher de la campagne et avoir une chambre supplémentaire pour accueillir une jeune fille au pair, mais ils ne parviennent à trouver cette maison rêvée… Sandra Viricel va tout mettre en œuvre pour les aider dans ce beau projet. Va-t-elle trouver leur coin de verdure ?

Patricia, 57 ans, était contrôleuse des impôts, elle a pris sa retraite anticipée et s'est engagée en tant que pompière volontaire à Perpignan. Elle a 3 filles de 33, 27 et 23 ans qui vivent dans sa ville d'origine : Nantes. Patricia était partie vivre dans le sud par amour mais elle a divorcé et souhaite aujourd'hui rejoindre sa famille à Nantes. Elle a demandé sa mutation de caserne, il ne lui reste plus qu'à trouver… l'appartement ou la maison de ses rêves. C'est Thibault Chanel qui va aider la dynamique Patricia à trouver le bien idéal, va-t-il relever ce défi ?

Cet inédit sera suivi de deux rediffusions avec Omar / Sarah et Stéphane / Samira, Marine et Mégane / Joëlle et Jean-Pierre / Linda.