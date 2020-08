Tour de France : « La grand messe, un amour de tour », lundi 7 septembre sur France 3

Chaque été, le Tour de France enflamme les passionnés de cyclisme partout dans le monde et sur le bord des routes françaises. Vivez dans ce documentaire de 52 minutes la Grande boucle aux côté des supporters et en camping-car.

A 2361m, le mythique col d’Izoard dans les Alpes a été franchi par le Tour à de très nombreuses reprises. Deux semaines avant l’étape, les premiers camping-cars s’installent au bord de la route des derniers virages. Le réalisateur du documentaire a suivi le quotidien des nouveaux « habitants » de 3 virages du col, situé à 5, 4 et 3 km de l’arrivée. Dédé et Jojo, Cruchot, Marie et Jacky, Roger, Jacques et Annick nous accueillent pendant 15 jours à l’intérieur de leur camping-car.



Tous les ans, la plus grande course cycliste au monde traverse la France de part en part, en un peu plus de 20 étapes. Des milliers de supporters, à pied ou en camping-car, s’installent le long de son parcours pour encourager les coureurs et souvent aussi pour profiter de la caravane publicitaire.



Certains camping-caristes arrivent sur un bord de route parfois plus de 15 jours avant l’étape qu’ils s’apprêtent à encourager. Leurs motivations sont diverses : avoir une place de choix pour le jour de la course et encourager les coureurs ou pour passer à la télévision ou encore profiter d’un lieu de vacances hors du commun.

Documentaire signé Valéry Rosier et Méryl Fortunat-Rossi, à découvrir sur France 3 lundi 7 septembre à 13:45.