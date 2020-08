“Silence, ça pousse !” fera sa rentrée le 4 septembre sur France 5 avec Stéphane Marie et Carole Tolila

C'est la rentrée pour “Silence, ça pousse !” vendredi 4 septembre à 22:20 sur France 5. Pour cette nouvelle saison, Stéphane Marie et Carole Tolila, ont concocté un programme riche et créatif pour comprendre et découvrir la diversité du monde végétal.

Stéphane Marie, expert en jardinage très créatif, donne conseils et astuces pour embellir jardins, terrasses et balcons. De son côté, Carole Tolila est à l’affut de créations originales autour du végétal et d’initiatives écologiques. Temps fort de l’émission, la séquence "Pas de panique" où Stéphane intervient chez un particulier pour réaménager son jardin ! En jouant avec l’extraordinaire diversité du monde végétal, “Silence, ça pousse !” donne les clés pour comprendre et incite à rêver. Au sommaire de ce premier numéro de la saison : « Le bois : créer dans un monde durable ». Rencontre avec Guillaume Ougier Les Ateliers Darbroche nous invitent à porter un autre regard sur la forêt et les arbres, ils imaginent un univers où la moindre petite branche devient un objet utile ou poétique. Découverte : les platelages Des chemins fabriqués avec des planches pour nos déambulations dans la nature et dans le jardin, ou tout savoir sur les platelages, et les bois les mieux adaptés à leur fabrication. Visite de jardin : le jardin de Poulaines Dans le Berry, une belle bâtisse emplie d’histoire a des jardins et un arboretum lui offrant un bel écrin. Pas de panique chez Sylvie Devant la baie vitrée de la salle à manger, une nouvelle terrasse semble flotter au milieu du jardin. Comment l’ancrer et la protéger du vent en la rendant accueillante ?

