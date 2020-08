“Affaire conclue” : spéciale « Patrimoine » mardi 15 septembre à 21:05 sur France 2

Pour célébrer less journées européennes du patrimoine, Sophie Davant et les acheteurs du magzine “Affaire conclue” partent explorer avec vous l’un des joyaux du patrimoine français le château de Chantilly et son domaine. Un prime à suivre sur France 2 mardi 15 septembre à 21:05.

Un lieu fabuleux qui s’étend sur 7830 hectares, 15 communes, un château détruit puis reconstruit et surtout des écuries spectaculaires. Dans ce château se cache la deuxième plus grande collection de peintures après le le Louvres. Sophie et Harold nous révèleront tous les secrets du château de Chantilly et de ses grandes écuries.

Pour cette émission spéciale, les vendeurs ont apporté des objets étonnants qui ont marqué l’art , le design et la mode des années 60 aux années 90. Et pour les présenter aux experts de la façon la plus originale possible, chaque vendeur a créée un stand à l’image d’une brocante , pour mettre en avant leurs objets.

L’affiche de Mick Jagger signée par Andy Warhol, le tapis de Keith Haring ou encore un morceau du mur de Berlin trouveront-ils acquéreurs? Et à quel prix ?

Mais pour la première fois dans « Affaire conclue », deux acheteurs mystères, cachés dans un endroit secret loin de la salle des ventes, pourront à tout moment enchérir pour concurrencer nos marchands : Anne-Catherine Verwaerde, Diane Chatelet, Alexandra Morel, Gérald Watelet, Stéphane Vanhandenhoven, Damien Tison et François Cases-Bardina.

Ces acheteurs mystères vont pimenter les ventes, et surprendre également les vendeurs jusqu’à la dernière seconde.

4 personnalités vont également proposer des objets personnels à la vente, pour soutenir une association :

Marie Claude Pietragalla, avec un costume de balais

Bernard Montiel et l'artiste Laurence Jenkell, avec une oeuvre de Laurence Jenkell

Fabienne Carat, avec un autoportrait Pop Art

Et c’est dans la salle des ventes posée au milieu des grandes écuries, qu' « affaire conclue » va battre encore un nouveau record.