“Enquête sous haute tension” avec les Gendarmes de Saint-Tropez, mercredi 16 septembre sur C8

Mercredi 16 septembre à 21:15, Carole Rousseau vous donne rendez-vous avec les célèbres Gendarmes de Saint-Tropez pour le premier épisode du numéro “Enquête sous haute tension” qui leur est consacré.

Popularisée par Brigitte Bardot, Saint-Tropez n’a plus sa réputation à faire. Le petit port de pêche, qui abrite 4.000 habitants à l’année, est un symbole international devenu le lieu de villégiature des stars de la jet-set. La ville et les communes adjacentes, qui forment le célèbre Golfe de Saint-Tropez, accueillent chaque année plus de 1,6 million de vacanciers : des richissimes estivants comme des nuées de touristes ordinaires.

Cet été, les caméras du magazine “Enquête sous haute tension” ont suivi le quotidien des gendarmes de la presqu’île varoise. Mobilisés 24H/24, ils interviennent sur tous les fronts : plages qu’il faut évacuer en urgence à cause d’un obus de la Seconde Guerre mondiale, dépressifs qui tentent de se noyer, escrocs qui veulent dépouiller des personnes âgées, noctambules alcoolisés au volant, arnaqueurs qui vous vendent de faux séjours de vacances, sans parler d’une tentative d’agression sexuelle dans une villa chic de l’arrière-pays.

Cette saison, les gendarmes du Golfe de Saint-Tropez ont connu un été très chaud sans répit, bien loin du calme de la petite brigade immortalisée à l’écran par Louis de Funès et Michel Galabru qui fait hurler de rire la France entière depuis 50 ans.