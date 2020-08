“Quotidien” fait sa rentrée avec Jean-Michel Blanquer, Julien Doré & Valérie Lemercier ce 31 août sur TMC

Lundi 31 août, le magazine “Quotidien” revient sur TMC pour une cinquième saison avec Yann Barthès et toute son équipe. Pour cette rentrée particulière, Jean-Michel Blanquer sera l'invité de cette première de la saison.

Dans cette époque de confusion généralisée, incertaine et chaotique, hystérisée par les réseaux sociaux et la recherche du clash, “Quotidien” veut être un repère de pédagogie, de décryptage, de recul ludique sur l’information, la culture et le divertissement.

Pour incarner ce programme, il y aura bien sûr l’équipe déjà existante autour de Yann Barthès, mais aussi de nouveaux visages et de nouveaux modules.

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles séquences, du lundi au jeudi :

Le "19h30 Médias" de Julien Bellver, qui expliquera comment les médias ont traité l’information les dernières 24H. Ce rendez-vous drôle et sérieux à la fois décryptera des images et des mots, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale !

Le "Zoom" de Lilia Hassaine, qui proposera encore et toujours son travail de décryptage des images d’actualité.

Mais le décryptage ne s’appliquera pas seulement à la politique ou à l’actualité : "La Zone Mazaurette" de Maïa Mazaurette viendra analyser les nouveaux comportements amoureux, les questions liées à l’identité, au genre et au sexe dans une chronique destinée aux ados et aux adultes.

Et Ambre Chalumeau décodera les produits, les tendances et les œuvres de l’actualité culturelle, qu’elle soit grand public ou pointue avec « La BAC » (Brigade des affaires culturelles).

Les reportages auront une place encore plus importante dans l’émission sous la forme d’images du jour, de coulisses, d’enquêtes et de sujets internationaux. L’équipe de reporters sera constituée de : Azzedine Ahmed-Chaouch (police, justice, société), Sophie Dupont (politique), Paul Gasnier (international, environnement), Laura Geiswiller (corrrespondante aux Etats-Unis) et Paul Larroutourou (politique, société).

Les rubriques immuables de “Quotidien” seront au rendez-vous…

« Le Morning Glory » de Laurent Macabiès, « Le Petit Q » de Willy Papa, les réponses aux questions des téléspectateurs avec Alison Wheeler… Quant à Laura Felpin, elle sera cette saison tous les soirs dans “Quotidien” pour présenter une météo jamais vue avec sa galerie de personnages.

Et bien sûr Etienne Carbonnier clôturera l’émission avec le rendez-vous « Canap » et un nouveau rendez-vous spécial le vendredi.

"Quotidien week-end" sera LE nouveau rendez-vous du vendredi . Une formule papier glacé de “Quotidien” avec : le rendez-vous politique spécial « 2022 » de Sahlia Brakhlia, le « Flash mode » de Marc Beaugé, une recette liée à l’actu de la semaine avec Juan Arbalaez, la séquence « Silence » de Jenna Castetbon, un « live » musical avec la nouvelle scène française, une version inédite de « Transpi », la rubrique d’Etienne Carbonnier, qui deviendra XLarge avec des reportages sur les coulisses des sports les plus bizarres, mais aussi de nouveaux jeunes reporters pour les incarner et la rubrique mondaine de Clémence Majani.



Lundi 31 août, “Quotidien” saison 5, épisode 1 accueillera le Ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, Julien Doré pour son premier live en télé à l’occasion de la sortie de son nouvel album et Valérie Lemercier qui viendra présenter en exclusivité les premières images de son biopic sur Céline Dion.

Le talk show de TMC présenté par Yann Barthès va continuer son évolution en recevra encore et toujours les grandes figures de l’actualité et de la culture ainsi que les nouveaux visages qui préparent le monde de demain.

“Quotidien” aura toujours l’ambition de mixer le genre du talk show à celui du magazine de reportages, avec aussi de la culture dedans et pas mal d’humour.

En résumé, “Quotidien” continuera à revendiquer haut et fort le mélange des genres et son objectif de s’adresser à toutes les générations.

“Quotidien”, saison 5 présenté par Yann Barthès ça commence ce lundi 31 août exceptionnellement à 18:20. Et toujours du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC !