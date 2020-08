“Passage des Arts” fait sa rentrée ce 31 août sur France 5 : les invités de Claire Chazal

Le magazine “Passage des Arts” revient sur France 5 à partir de ce lundi 31 août, tous les soirs du lundi au vendredi à 20:20.

Chaque soir, Claire Chazal donne la parole à celles et ceux - artistes, intellectuels et créateurs - qui portent un regard sur le monde et la culture.

Passage des arts du lundi au vendredi c'est, chaque jour, un invité, une rencontre enrichie par un reportage sur la vie culturelle, une question d'un téléspectateur et l'oeuvre d'art qui a bouleversé la vie de l'invité.

Au programme :