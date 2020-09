“Complément d'Enquête” - « Terrorisme : les nouveaux visages » jeudi 3 septembre sur France 2

Jeudi 3 septembre à 23:05, Jacques Cardoze vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” qui fera l'état des lieux de la menace terroriste 5 ans après les attentats de 2015.

5 ans après le Bataclan et Charlie Hebdo, Complément d’enquête fait l’état des lieux de la menace terroriste. Une menace plus diffuse, moins médiatique mais tout aussi inquiétante. Villeurbanne, Marseille, ou encore Romans-sur-Isère en plein confinement… ces attentats au couteau ou à la voiture bélier ont tous été commis par des hommes solitaires souffrant de maladies mentales. Des cerveaux fragiles, perméables à la propagande islamiste, capables de passer à l’acte en une fraction de seconde. Que se passe-t-il dans la tête d’un fou d’Allah… parfois juste fou ? A titre exceptionnel, Complément d’enquête a pu pénétrer dans une UMD, Unité pour Malades Difficiles, où l’on interne les individus les plus dangereux.

Est-elle toujours vivante ? Et dangereuse ? C’est la grande absente du procès des attentats de janvier 2015 qui s’ouvre dans quelques jours : Hayat Boumedienne, veuve du tueur Amedy Coulibaly devenue l’égérie de Daech, unique femme parmi les quatorze suspects renvoyés aux Assises. On la donnait pour morte mais une revenante a récemment déclaré aux policiers qu’elle s’était enfuie du camp Al Hol au nord-ouest de la Syrie et vivrait cachée parmi les derniers fidèles de l’Etat islamique. Enquête sur la djihadiste française la plus recherchée de France.

Les reportages qui seront diffusés au cours de l'émission :

Les fous d’Allah

Une enquête de Thomas Lelong.