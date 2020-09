Adrien Quatennens invité de “Dimanche en Politique” ce 6 septembre sur France 3

Adrien Quatennens, député LFI du Nord et coordinateur de la France Insoumise sera l’invité du magazine “Dimanche en Politique” ce 6 septembre à 12:10 sur France 3.

Septembre 2020 restera-t-il dans la mémoire des Français avec ces deux évènements qualifiés d’historiques ?



Un « procès pour l’Histoire » ; procès filmé devant la cour d’assises spéciale de Paris qui juge les présumés complices des auteurs des attentats islamistes de Janvier 2015 contre notamment l’hebdomadaire Charlie Hebdo et l’Hyper Casher, porte de Vincennes. 17 victimes du terrorisme et une tentative de tuer la liberté d’expression.



Un plan de relance historique : 100 milliards d’euros après la triple crise sanitaire, économique et sociale qui touche la France depuis le Covid-19. La promesse du gouvernement détaillée cette semaine. Historique pour les uns, trop peu, trop tard pour l’opposition.



A moins de 600 jours de la prochaine élection Présidentielle, Adrien Quatennens nous dira quel serait le scénario idéal pour son mouvement et plus largement pour la gauche ?



Il sera interrogé par Francis Letellier et répondra aussi aux questions de Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.