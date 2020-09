“Tout compte fait” : « Une maison plus saine et plus écolo », samedi 5 septembre sur France 2

Samedi 5 septembre à 14:00, Julien Bugier vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Tout compte fait”. Au sommaire cette semaine, deux reportages sur le thème : « Une maison plus saine et plus écolo ».

Lingettes: pas si propres que ça ! C'est un geste qui s'est encore démultiplié depuis le début de l'épidémie: nettoyer chez soi tout type de surface ou d'objets avec des lingettes nettoyantes et désinfectantes. Le chiffre est à peine croyable: nous consommons en France 7,3 milliards de lingettes par an soit 109 par habitant ! Et pourtant ces petits bouts de tissus si pratiques et jetables ont une face cachée que n'imaginent pas toujours les consommateurs. Très souvent imbibés de produits chimiques, ils peuvent être à l'origine d'allergies. Des lingettes dangereuses pour la santé humaine mais aussi pour l'environnement. Ces bouts de chiffon que beaucoup jettent dans les toilettes bouchent ensuite massivement les stations d'épuration. Et dire que le consommateur dispose de lingettes inoffensives pour la santé et pour les réseaux d'eau potable... Une enquête de Farah Safieddine. Faut-il payer pour apprendre à ranger ? Pour se sentir bien dans sa maison, il faut savoir régulièrement mettre fin au désordre et faire de la place dans ses placards. Un art difficile en cette période de surconsommation. Des adeptes de la méthode Marie Kondo, du nom de la jeune Japonaise dont la série Netflix connait un succès mondial, aux formatrices françaises spécialistes de l’optimisation des petits espaces, nous nous sommes plongés dans ce marché en plein essor. Tellement dynamique que des grandes marques d’ameublement sont aujourd’hui prêtes à payer les conseils des spécialistes du rangement. Alors faut-il payer plusieurs centaines d’euros pour apprendre à ranger son intérieur ? Est-ce un moyen de réduire ensuite ses achats et sa surconsommation ? Une enquête d'Aurélie Marques.