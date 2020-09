“La grande librairie” mercredi 9 septembre : les invités de François Busnel sur France 5

Mercredi 9 septembre à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie” dont le thème sera cette semaine : « Littérature : Les femmes brisent le silence ».

Ce sont les histoires, les récits de femmes qui n’ont pas su dire non car on ne leur a pas appris. Ce sont les histoires de ces prédateurs qui abusent de la fragilité des jeunes filles. Est-ce une domination de classe qui permet de maintenir la victime dans ce système ? Comment briser le silence ? Comment apprendre à dire non ? Comment éduquer nos filles et nos garçons et en même temps les protéger ?

Pour aborder ces histoires et ces questions François Busnel reçoit cette semaine :

Loulou Robert pour son récit Zone grise (Editions Flammarion) dans lequel elle raconte son viol et déconstruit le concept même de zone grise.

Isabelle Carré pour son roman Du côté des Indiens (Editions Grasset) qui lève le voile sur les rapports de pouvoir et de domination dans le milieu du cinéma.

Lola Lafon pour son roman Chavirer (Editions Actes Sud) où il est question du silence et de la culpabilité des victimes d’abus sexuels, et où se pose la question de savoir comment les protéger.

Et enfin Eric Laurrent pour son roman Une fille de rêve (Editions Flammarion) qui narre le destin de Nicky Soxy. Une fille qui se servira de sa beauté et de ses charmes pour gravir les échelons et devenir la star qu’elle rêve d’être.