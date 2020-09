“La maison France 5” sur l'île Saint-Germain, vendredi 11 septembre sur France 5 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 11 septembre à 20:50, Stéphane Thebaut vous proposera un nouveau numéro de “La maison France 5” qui se déroulera cette semaine sur l'île Saint-Germain.

La maison France 5 présentée par Stéphane Thebaut pose ses caméras en région Ile-de-France, dans les Hauts-de-Seine afin de découvrir l’île Saint-Germain, à Issy-Les-Moulineaux. Ce territoire a été entièrement réaménagé au début des années 80 pour laisser place à un petit écrin de verdure.

Visite de l'île Saint-Germain avec Florian Goutagneux, retraité, ancien chargé de mission en histoire locale au Musée d'Issy-les-Moulineaux.

Alexa Funès, architecte d’intérieur s'est installée, il y a plus de dix ans sur l’île St Germain, et tous les jours elle mesure sa chance d’habiter dans un tel environnement à seulement deux pas de Paris. Elle a jeté son dévolu sur une maison des années 30, qu’elle a entièrement rénovée. Carte blanche de l'émission, elle en ouvre les portes et partage ses goûts en matière de déco.

Rencontre avec Lison de Caunes, une grande dame de l’artisanat français, grande experte de la marqueterie de paille. Une technique héritée de son grand-père, le décorateur André Groult, qu’elle a fait sienne et fait évoluer au fil des années. Elle restaure des meubles d’époque mais réalise également des créations originales : du mobilier, des panneaux décoratifs…

Alix Depondt-Reynis, plus connue sous son nom de créatrice : Alix D.Reynis est céramiste. On découvre avec elle son intérieur : un ancien entrepôt qu’elle a entièrement transformé en écrin moderne, composé de nombreux meubles de famille qui donnent une âme toute particulière.

Antonis Cardew, ébéniste-tourneur est anglais mais vit en France depuis longtemps ! Ses ateliers sont installés tout près de Paris. Il y fabrique des mobiliers et accessoires déco en bois... Des créations d’une très grande finesse, réalisée dans une approche durable.

Stéphane Millet doit définir les espaces d'une pièce de vie avec estrade.

Influences d’ici et d’ailleurs - Rénover : un atelier d’artiste de 170 m2 réalisé par Céline Boclaud - Du bois en cuisine - Les tables hautes et basses en bois