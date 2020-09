“Enquête Exclusive” : plongée dans les coulisses du Rap, dimanche 13 septembre sur M6

Ce dimanche 13 septembre à 23:10, Bernard de la Villardière vous propose dans “Enquête Exclusive” une plongée inédite dans les coulisses du genre musical le plus populaire et le plus controversé de notre époque: le Rap.

Hier musique de la rue, le rap est aujourd'hui la musique la plus écoutée et la plus vendue au monde. De nombreux rappeurs, adulés par un public toujours plus large, sont désormais aussi des hommes d'affaires avisés et millionnaires. Jay-Z, Kanye West, Cardi B ont conquis la planète en quelques années.

Créé à la fin des années 70, le rap est né de la violence des ghettos américains. Un cri de rage des laissés-pour-compte contre le système. Aujourd'hui, le rap continue de bousculer la société. Avec sa force, mais aussi ses outrances, sa provocation, jusqu'aux guerres des gangs et à ses morts. Selon une étude universitaire américaine, le taux d'homicide chez les rappeurs est beaucoup plus élevé que dans les autres catégories musicales (51% pour le rap, contre 5% pour le R&B et 1,6% pour la country music !). Des États-Unis à la France, deuxième marché mondial du rap, nos équipes ont plongé jusqu'aux origines de ce style musical qui déchaîne les passions.

À Baltimore, dans les quartiers écrasés par la misère, le crime et les agressions policières, Enquête Exclusive a suivi un jeune rappeur en colère. Il appelle à la révolte et ses clips ne reculent devant aucun excès.

À Atlanta, les caméras d'Enquête Exclusive ont pu filmer une Trap House, un lieu de deal de drogue, entre armes et marijuana. Cette « maison » est tenue par les amis d'un rappeur en vue, ex-délinquant qui s'en est sorti grâce au rap. Un parcours chaotique qui nourrit ses textes. Vous allez assister à l'une de ses sessions d'enregistrement, en compagnie de membres d'un gang local, toujours à ses côtés.

Les caméras d'Enquête Exclusive ont également filmé certains lieux mythiques du rap américain, comme le Magic City, le club légendaire d'Atlanta, surnommée la capitale mondiale du rap, où les strip-teaseuses testent les nouveaux titres des rappeurs. Le célèbre groupe Migos y a même réalisé l'un de ses clips.

À New York, Enquête Exclusive a assisté à l'un des plus gros festivals de rap du monde, le Rolling Loud. Un festival qui accueille des milliers de fans de tous horizons et certains des rappeurs les plus en vue du moment, comme Smokepurpp, que nous avons pu rencontrer.

Enquête Exclusive a également suivi, en exclusivité, la première tournée américaine d'une star française, Gims. L'ancien chanteur de Sexion d'Assaut est toujours fidèle au rap et à ses racines. Selon lui, « les gens qui font du rap dérangent, ils sont puissants, ce sont de trop gros haut-parleurs. » Récemment, Gims a fait salle comble à New York.