“Enquête sous haute tension” : « Les nouvelles arnaques automobiles », mercredi 6 octobre sur C8

Mercredi 6 octobre à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension” qui sera consacré aux nouvelles arnaques automobiles.

Avec 40 millions d’automobilistes, le marché de l’occasion se porte bien en France. On peut y trouver de bonnes affaires mais les arnaques sont de plus en plus fréquentes : voitures mal entretenues et dangereuses ou encore véhicules volés. Ce business de la voiture volée représente 450 milliards d’euros dans le monde. Un chiffre colossal pour des véhicules qui ont ensuite des destins très divers : maquillés et revendus sur internet, entiers ou en pièces détachées, ou bien envoyés en Afrique par les ports de Marseille ou de Gênes.

En France, environ 150 000 véhicules sont volés chaque année. Espérant faire des économies, des automobilistes achètent des voitures d’occasion à l’origine douteuse. Certains se rendent aussi dans des ateliers de réparation clandestins au tarif imbattable mais sans aucune garantie.

Les équipe du magazine “Enquête sous haute tension” ont enquêté jusqu’en Lituanie, où se trouve le plus important réseau de trafiquants d’Europe. À la frontière russe, des professionnels rachètent nos épaves pour les revendre au rabais, après les avoir réparées de façon rudimentaire. Acheter sa voiture là-bas n’est pas sans danger. Pourtant, de plus en plus de Français prennent ce risque.