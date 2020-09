“La maison France 5” à Paris, au cœur du 14ème arrondissement, vendredi 18 septembre sur France 5 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 18 septembre à 20:50, Stéphane Thebaut vous proposera un nouveau numéro de “La maison France 5” qui se déroulera cette semaine à Paris dans le 14ème arrondissement.

On dit souvent de Paris qu’elle est une multitude de petits villages avec pour chacun son centre névralgique, ses rues commerçantes, ses squares, ses terrasses, et son identité propre. Un éclectisme, qui en fait sa spécificité et son charme ! La maison France 5, présentée par Stéphane Thebaut a décidé d'en profiter avec une balade au cœur du 14ème arrondissement.

Philippe Gardère, guide de Paris montre ce quartier du 14ème arrondissement, aux multiples facettes dont le petit Montrouge, un ancien quartier ouvrier.

Véronique Cotrel, architecte a entièrement rénovée une maison dans un style très campagne chic. Visite avec Laetitia Olivier la propriétaire.

Petit détour par le 18ème arrondissement, et le quartier de Montmartre, où vit la designer d’intérieur Sophie Godin. Elle a carte blanche dans l’émission et dévoile ses bonnes adresses déco.

L’atelier-showroom Maximum, créé par 3 amis, est dédié à la fabrication de mobilier à partir de matériaux de récupération, une matière première qu’ils trouvent dans les poubelles des industriels et qu’ils transforment en meubles design…une production eco-responsable.

Changer

Stéphane Millet doit créer des rangements sans perte de lumière.

Armelle et son mari vivent dans un appartement au cœur d’un immeuble des années 60. Ils ont la chance d’avoir une pièce de vie assez vaste qui intègre l’entrée, la cuisine, le séjour et le bureau, mais tous ces espaces ne sont pas bien définis. Comment faire pour mieux les délimiter sans perdre les entrées de lumière, et apporter en plus des rangements.

Reportages

Le linge de table - Accessoires de salle de bains - Un appartement rénové dans le 7ème arrondissement - Inspirer : Afrique for ever.