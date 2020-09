“Vous Avez la parole” : Jean Castex répondra en direct aux Français, ce 24 septembre sur France 2

Pour le 1er numéro de la saison de “Vous Avez la parole”, diffusé en direct ce jeudi 24 septembre dès la fin du Journal de 20H, le Premier ministre, Jean Castex répondra aux questions des Français.

En direct, ils interpelleront le Premier ministre sur les sujets d'actualité qui font leur quotidien, Covid-19, emploi, sécurité.

Incivilités, montée de l'insécurité, autorité de l'Etat, le Premier ministre débattra avec les maires de 4 grandes villes :

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux (EELV),

Robert Ménard, maire de Béziers (sans étiquette),

Johanna Rolland, maire de Nantes (PS)

et en duplex David Lisnard, maire de Cannes (LR).

Des Français témoigneront sur le plateau de l'émission à Paris mais également à Grenoble en direct des locaux du Dauphiné Libéré.

Dès maintenant, les téléspectateurs peuvent poser leurs questions sur franceinfo.fr via le dispositif #OnVousRépond.

L’émission sera également commentée en direct par Jean Massiet sur sa chaîne Twitch.

Et toujours en 2ème partie de soirée, Vous avez la parole, la suite où éditorialistes de la presse nationale et régionale et de nombreux invités reviendront sur les principaux thèmes de l'émission et la prestation du Premier ministre, Jean Castex.

Diffusion sur toutes les chaînes de TV5MONDE et sur la chaîne TV5 Québec-Canada.

Par conséquent, l’épisode du feuilleton quotidien Un si grand soleil prévu initialement à 20:40 sera diffusé vendredi 25 septembre à 20:40.