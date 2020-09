“La maison France 5” à Paris 9ème, vendredi 25 septembre sur France 5 avec Stéphane Thebaut

Ce vendredi 25 septembre à 21:05, “La maison France 5”, présentée par Stéphane Thebaut, embarque au coeur du 9ème arrondissement de Paris, sur la rive droite, l’un des plus petits arrondissements de Paris, mais parmi les plus attractifs !

Anais Terret, guide conférencière, explore le 9ème arrondissement et plus particulièrement le secteur de la Petite Athènes.

François Mille vit et travaille dans le 9ème. Originaire du Touquet, il dirige une agence d’architecture parisienne, située au cœur de la Nouvelle Athènes. Il a installé ses bureaux et son espace de vie au sein d’un hôtel particulier typique du quartier. Carte blanche de l'émission, il nous ouvre ses portes et partage aussi ses adresses coups de cœur.

Après une première carrière dans le cinéma, Sandra Benhamou a ouvert son agence d’architecture en 2010, mêlant dans ses réalisations : design, mobilier vintage et pièces uniques. Découverte d'un échantillon de son savoir-faire à travers la visite de son appartement parisien, rénové dans son ensemble il y a 4 ans.

Anne-Pierre Malval, reconvertie dans la décoration il y a maintenant plus de 15 ans, en totale autodidacte, s’est lancée dans la fabrication de luminaires Elle s'est formée à l’électricité mais aussi aux ateliers d’art de France pour perfectionner sa technique. Résultat : des créations de toute beauté comparables à des sculptures…..

Changer

Karine et Gaëlle doivent créer un meuble sur un mur arrondi.

L'intervention se déroule dans un appartement des années 70 qui a pour spécificité d’avoir un mur arrondi. Alexis, souhaite de nouveaux rangements qui tiennent compte de cette particularité et s’est adressé à Karine et Gaëlle pour qu’elles trouvent la meilleure alternative.

Reportages

Un appartement aux accents sixties - The blue one, le bleu en déco - Equipements de bureau - Les miroirs s’arrondissent.