“On vous raconte...” : nouveau magazine familial à découvrir le 12 octobre sur France 4

Pour comprendre et susciter l’échange avec les plus grands, France 4 lance un nouveau magazine familial hebdomadaire en lien avec la direction de l’information de France Télévisions, “On vous raconte...”.

Présenté par Johanna Ghiglia, “On vous raconte...” propose chaque lundi une soirée thématique autour de sujets qui préoccupent les parents et favorisent les discussions et le partage avec leurs enfants comme les écrans, l’orientation scolaire, les différences ou encore la découverte de nouveaux modes de vie et de parcours atypiques.

Lundi 12 octobre à 21:05, On vous raconte... Les premiers pas dans la vie active autour de 3 reportages issus des magazines de la rédaction :

L'école des palaces

Depuis quelques années, les formations professionnelles connaissent un succès croissant. Notamment dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.

Depuis 1893, l’Ecole Hôtelière de Lausanne forme les maîtres d’hôtels de demain. Les étudiants doivent passer par tous les postes pour connaître tous les secrets d’une table bien tenue.

Un reportage de Florent Muller et Matthieu Parmentier.

Profession ? Job à la con !

Bien choisir son métier, ce n’est pas une mince affaire : c’est un choix qui engage parfois pour toute la vie ! Et parfois aussi, il y a des désillusions…

Ils sont jeunes, ils ont fait de grandes écoles de commerce ou d’ingénieurs, travaillent dans la com, le marketing ou la finance, bref ils sont sur « de bons rails ». Et pourtant, ils peinent à trouver un sens à ce qu’ils font. Le CDI et le salaire ne suffisent plus à la « génération Z », qui veut aussi être utile.

Une enquête de Julien Daguerre.

Mon boss a 9 ans

Aujourd’hui aux Etats-Unis, on apprend aux enfants à créer leur propre business dès le collège. Dans la patrie des entrepreneurs, on rêve de succès professionnels dès le plus jeune âge. Il existe même des écoles où on apprend à devenir patron… à 9 ans !

Un reportage de Nathalie Sapena.