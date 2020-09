“Balance ton post !” : spéciale #ProtegeTesPotes jeudi 1er octobre sur C8 avec Cyril Hanouna

Jeudi 1er octobre à 21:15, Cyril Hanouna proposera en direct sur C8 un numéro spécial #ProtegeTesPotes de “Balance ton post !” dans lequel il recevra Gabriel Attal.

À l’initiative de Cyril Hanouna un hashtag a émergé ce week-end : le hashtag #ProtegeTesPotes. Il reste 15 jours, 15 jours pour tout changer, 15 jours pour tout faire pour éviter d’être reconfinés.

Mais alors que faire ? Que faut-il changer ? Pourquoi certains n’acceptent pas les règles imposées ? Les solutions apportées sont-elles les bonnes ?

Les jeunes sont les plus touchés par la COVID-19 en cette rentrée, et ils sont aussi ceux qui ont le plus de questions. Influenceurs, stars, mais aussi lycéens, étudiants, jeunes employés, restaurateurs, barmans... tous seront sur le plateau ce jeudi et tous ont des questions.

Avec : les deux influenceuses Élise Goldfarb et Julia Layani, la star du basket Rudy Gobert, l’humoriste Just Riadh et bien d’autres...

Pour y répondre, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sera présent dans cette émission retransmise exceptionnellement sur Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, Dailymotion et YouTube. Et vous pourrez vous aussi poser toutes vos questions !

Avec les éditorialistes : Agathe Auproux, Malek Délégué et Karim Zeribi.