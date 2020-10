“Maison à vendre” : inédit mardi 6 octobre sur M6 avec Stéphane Plaza à Saint-Pierre-du-Perray & La Celle-Saint-Cloud

Mardi 6 octobre à 21:05, M6 vous proposera trois numéros de “Maison à vendre” avec Stéphane Plaza. Au sommaire de cette soirée, 1 numéro inédit suivi de deux rediffusions.

Laurent et Cécile

Laurent, 50 ans, et Cécile, 49 ans, sont tous les deux aides-soignants dans le même hôpital. Ils ont deux enfants, William, 21 ans, et Quentin, 13 ans, et vivent dans une maison avec un grand jardin à Saint-Pierre-du-Perray dans l'Essonne. Cécile rêvait depuis longtemps de retourner dans sa région natale en Charente et Laurent a fini par céder. Leur mutation a été acceptée, il ne reste plus qu'à vendre leur maison. Ils ont eu quelques visites mais elles n'ont pas été concluantes : trop de couleurs, un escalier dangereux, un jardin en friche… résultat, personne n'a fait d'offre.

Stéphane Plaza va s'occuper de cette vente qui devient urgente, il va étudier le marché immobilier local et tout mettre en œuvre pour accélérer les choses. Et Emmanuelle Rivassoux, architecte d'intérieur, va refaire toute la décoration de cette maison pour retrouver une harmonie et plaire au plus grand nombre.

Marie-Laurence et Alexandra

Marie-Laurence, 60 ans, assistante puéricultrice à la retraite, a pris en main la vente de l'appartement de ses parents à la Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines. Ils sont décédés tous les deux, et cet appartement est laissé à l'abandon depuis plusieurs années. La fille de Marie-Laurence, Alexandra, 39 ans, aide sa mère dans cette lourde tâche. Elles sont toutes les deux très attachées à cet appartement puisque chacune y a vécu à des périodes différentes, Alexandra lorsqu'elle était étudiante et Marie-Laurence après son divorce. Mais cet appartement mal agencé, à la décoration rustique, n'a attiré aucun acheteur.

Stéphane Plaza vient en aide à Marie-Laurence et sa fille pour vendre au mieux cet appartement qui compte tant pour elles. Et Sophie Ferjani, architecte d'intérieur, va repenser chaque pièce de cet appartement en le modernisant, tout en gardant son cachet.