“Ils font bouger les lignes” : « Les nouvelles parentalités », mardi 6 octobre sur France 5 avec Olivier Delacroix

A découvrir mardi 6 octobre à 20:50 sur France 5, le premier numéro du nouveau magazine de société d'Olivier Delacroix, “Ils font bouger les lignes”, qui sera consacré aux nouvelles parentalités.

La famille est souvent considérée comme le socle d’un individu. Mais, que signifie vraiment la notion de famille et de parents ? Faut-il un père et une mère pour qu’un enfant se construise ? Pourtant, les familles recomposées, monoparentales ou homoparentales, sont loin d’être marginales. Aujourd'hui, on estime qu'un enfant sur quatre serait issu de ces nouveaux modèles.

Pour ce premier numéro, Olivier Delacroix donne la parole à ces femmes et à ces hommes qui ont choisi de bousculer les schémas traditionnels de la filiation, quels que soient les obstacles :

Jean-Raphaël et Samuel sont ensemble depuis 13 ans. Quand les deux hommes ont eu envie de fonder une famille, ils ont été confrontés aux difficultés légales pour deux pères d’avoir un enfant. C’est, finalement, au Canada que leur rêve s’est réalisé, grâce à une mère porteuse. Aujourd’hui, ils soutiennent et accompagnent de futurs parents gays et lesbiens dans leurs démarches.

Pour Anne-Sophie, une famille c’est savoir répondre aux besoins de son enfant. C’est avec cette intime conviction qu’elle a choisi à 35 ans d’avoir un bébé toute seule. Soutenue par ses proches, c’est au Danemark qu’elle a entrepris une procréation médicalement assistée. Maman d’une petite fille, elle a créé la première association de mamans solos. Elle s’engage au quotidien pour que la France ouvre la PMA à toutes les femmes.

A 40 ans, Sandrine a quitté son travail et son mari pour s’autoriser à construire un nouveau mode de vie. C’est dans un « habitat groupé » réservé aux femmes et aux mamans qu’elle a décidé d'élever ses deux enfants. Une maison au féminin qui s’organise autour de valeurs simples : l’entraide et la connexion avec la nature.

Millie a été élevée par deux mamans. Victime de remarques homophobes pendant toute son enfance, la jeune femme milite, aujourd’hui, avec ses mères et ses trois frères pour faire accepter l’homoparentalité.