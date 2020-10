“Complément d'Enquête” : « Mais qui peut encore sauver Trump ? », jeudi 8 octobre sur France 2 (vidéo)

Jeudi 8 octobre à 23:05, Jacques Cardoze vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'Enquête” dont la thématique sera cette semaine : « Mais qui peut encore sauver Trump ? ».

Trump au tapis ! Entre un Joe Biden très haut dans les sondages et la crise sanitaire qui plombe son bilan, tous les pronostics le disent perdant le 3 novembre prochain. L’affaire russe, Stormy Daniels, la tentative d’impeachment : il a pourtant survécu à tout. Peut-il encore gagner dans une Amérique fracturée comme jamais ? Quelle est sa stratégie pour rester à la Maison Blanche ? Complément d’enquête sur Trump l’insubmersible.

Parmi ses soutiens les plus fidèles et les plus sulfureux : les Qanonistes, du nom de « Q », un anonyme qui diffuse des messages complotistes sur les réseaux sociaux. Reportage sur l’inquiétant mouvement qui se propage et pourrait faire son entrée au congrès américain.

Et si la meilleure façon de gagner les urnes était d’empêcher le vote ? A commencer par celui des électeurs afro-américains qui en 2016 ont voté démocrate à 88 % ! De la Floride au Wisconsin, enquête sur les manoeuvres du camp Trump pour verrouiller les élections.